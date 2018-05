Pd e regionali, Grim a Russo: «Hai sempre attaccato il partito, io ho lavorato per unirlo»

L'ex segretaria regionale del Pd Antonella Grim risponde alle critiche dell'ex senatore e attuale consigliere regionale Francesco Russo in una lettera aperta, che riportiamo: «Caro Francesco, leggo da Il Piccolo il tuo attacco quotidiano. Hai ottenuto un risultato importante raccogliendo la fiducia di tanti triestini, te ne dò merito. Fai tesoro del risultato, prova a lavorare per il bene di tutta la comunità del partito per una volta, non per fomentare divisioni. Abbiamo fatto due campagne elettorali molto diverse. Tu fai politica da tantissimi anni, a livello nazionale e locale, ti sei candidato per la seconda volta alle regionali, hai sfruttato in tutti questi anni qualsiasi occasione per attaccare il partito. Lo sai che questo metodo non l’ho mai condiviso. La mia vita politica è stata invece diversa: nel mio, mi sono assunta la responsabilità del lavoro di questi cinque anni. Ho svolto il ruolo di segretaria regionale incontrando i circoli di tutto il Friuli Venezia Giulia, cercando di dare voce ai nostri iscritti, cercando di tenere insieme un percorso di segreteria unitaria, senza utilizzare questo incarico per la mia campagna personale».

«I voti che ho ottenuto sono miei - continua Grim -, non li eredito da nessuno. E' un consenso che ho costruito in anni di militanza e impegno nelle istituzioni, e ne vado orgogliosa. Sarebbe stato più facile fare una campagna elettorale smentendo il Partito Democratico e le sue scelte. Avrebbe portato forse più voti ma non sarebbe stato per me onesto. Ti faccio un augurio di buon lavoro in Consiglio regionale, perché voglio bene alla nostra città e alla nostra regione. Permettimi di farlo anche a Roberto Cosolini. Ha preso qualche preferenza in meno di quelle che hai raccolto tu, ma lo ha fatto parlando di contenuti, senza personalismi, e soprattutto senza attaccare il PD di Trieste e del Friuli Venezia Giulia».