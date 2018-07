Porto Vecchio, Russo (Pd): «Bocciato emendamento per partigianeria»

«Ieri ho presentato in Aula un emendamento per impegnare anche la Regione Fvg nella costituzione della società di gestione di Porto Vecchio. È un progetto su cui lavoro da anni: durante il mio mandato da Senatore, attraverso un emendamento alla legge di Stabilità, ero riuscito a riservare un milione per la fase di start up». Così Francesco Russo consigliere Pd e vicepresidente del Consiglio Regionale.

«La creazione della società è un tassello fondamentale per far partire i lavori di riqualificazione dell’area - un veicolo suggerito dal Presidente dell’Autorità anticorruzione Cantone anche per rendere più trasparenti i processi ed evitare infiltrazioni di tipo mafioso – già condiviso con il Sindaco Dipiazza e con l’ex Presidente della Regione Serracchiani. Per questo mi dispiace davvero molto che la maggioranza, solo per motivi di partigianeria politica lo abbia bocciato senza appello. Non ci sono altri motivi validi per spiegare un voto contrario a un emendamento che, semplicemente, impegnava la Regione a entrare nel capitale con 200.000 euro».

«Appena lo 0,01% di quel “tesoretto” da 200 milioni che la giunta Fedriga ha a disposizione per fare investimenti sul territorio. Ma a quanto pare, per la maggioranza di centrodestra, la riqualificazione di Porto vecchio non vale nemmeno questa cifra».