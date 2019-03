Primarie PD: seggi aperti e voto in corso

In tutto il Friuli Venezia Giulia sono in corso le operazioni di voto per le primarie, nei 139 seggi allestiti dall'organizzazione del Partito democratico. Lo rende noto la Commissione regionale Pd per le primarie, che ricorda che tutti i cittadini potranno esprimere la loro preferenza fino alle 20 di questa sera. Favorito anche dalla giornata soleggiata, dai seggi viene segnalato un afflusso ordinato e costante, mentre - come riportato da Trieste - da ieri continuano a decine le telefonate di cittadini che chiedono informazioni sull'ubicazione dei seggi. A questo proposito l'organizzazione del Pd invita a consultare i quotidiani che oggi hanno pubblicato le liste dei seggi, a vistare il sito internet www.pdfvg.it e il profilo Facebook del Pd regionale. Per coprire al meglio il territorio, sono stati previsti anche seggi "in quota", tra cui spicca quello di Forni di Sopra a 907 metri sul livello del mare.