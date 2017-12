Raccolta "per bambini Italiani", Paglia (Pd): «La "Befana fascista" strumentalizza l'infanzia»

Dopo il discusso post dell'assessore al commercio Lorenzo Giorgi sulla raccolta di giocattoli per la Befana riservata ai bambini italiani, l'esponente della segreteria provinciale del Pd Maria Luisa Paglia diffonde una nota stampa esprimendo forte dissenso: «Nel mondo dell’istruzione tutti i docenti della scuola primaria si adoperano per inserire nella programmazione fiabe e racconti interculturali, che,attraverso le emozioni,possano educare all’uguaglianza e mostrare che il colore della pelle o il luogo di nascita diverso non fanno la differenza tra i bambini. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado i professori si attivano con progetti e attività che diffondano buone pratiche di accoglienza e inserimento».

«Poi si cresce - prosegue Paglia -, si vota o si decide di non recarsi alle urne, convinti che “tanto sono tutti uguali” e ci si ritrova con una Giunta che assume come propria e pubblicizza l’iniziativa di un’associazione che per la tradizione della Befana distribuisce doni solo e rigorosamente a bambini ITALIANI. Peccato che questi amministratori propugnino principi di fede cristiana come fratellanza e solidarietà,ma a quanto pare a loro uso e consumo».

«Che il loro cavallo di battaglia - continua Paglia - si ispiri a quello di Trump, “ gli italiani per primi”, ormai si è capito, ma vorrei chiarire: una cosa è ideare soluzioni per risolvere problematiche inerenti la civile convivenza tra diverse etnie residenti, un’altra è strumentalizzare anche una festa a scapito dei bambini, questa ritengo rappresenti il più basso esempio di civiltà che un’istituzione possa aver dato. Non avete idee e progetti? Pazienza, ma non cercate voti sfruttando pure le feste dedicate ai bambini».