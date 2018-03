Regionali, Bolzonello: «Stilato programma per Fvg, Fedriga sempre nelle Tv nazionali»

«Oggi abbiamo concluso un percorso iniziato oltre tre mesi fa arrivando ad un programma condiviso sia con i cittadini che con gli alleati». Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, commenta così il documento programmatico sottoscritto da: Partito Democratico, Cittadini, Slovenska Skupnost, Open FVG e Lista Guerra.

«Oggi - rimarca Bolzonello - abbiamo posto le basi per il futuro del Friuli Venezia Giulia fornendo una visione che nelle prossime settimane presenteremo ai cittadini incontrandoli sul territorio insieme ai candidati. Ho visto invece Fedriga impegnato più nei salotti televisivi a parlare delle questioni nazionali e di Camera e Senato, curioso che a farlo sia chi ha attaccato su questo e per cinque anni la Presidente del Friuli Venezia Giulia. Sarà interessante leggere il programma di centrodestra costruito da chi, in questi giorni, ha dimostrato di essere profondamente diviso» conclude.