Regionali: Gasparri a Trieste, incontro al Savoia con Tononi e Savino

Oggi (giovedì 19 aprile 2018) alle ore 19.00 nella Sala San Giusto del Savoia Excelsior Palace in Riva del Mandracchio 4, il candidato di Forza Italia al Consiglio Regionale nella circoscrizione di Trieste Piero Tononi organizza un incontro con il Sen. Maurizio Gasparri. All’incontro parteciperà anche il coordinatore regionale di Forza Italia On. Sandra Savino.

«A Maurizio – rileva Tononi – mi lega una storia di profonda amicizia e di ideali che con passione e coerenza abbiamo portato avanti in questi anni. Per questo sarà un grande piacere averlo al mio fianco in questa sfida».