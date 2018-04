Regionali: Pd, Cuperlo e Bellanova in Fvg

Gianni Cuperlo e Teresa Bellanova saranno in Friuli Venezia Giulia in questi ultimi giorni di campagna elettorale, per partecipare ad alcuni appuntamenti a sostegno del candidato presidente del centrosinistra Sergio Bolzonello e dei candidati del Pd al Consiglio regionale.

- Giovedì 26 aprile Gianni Cuperlo sarà a Trieste, alle ore 18 al gazebo Pd in piazza della Borsa, e interverrà all’iniziativa “La sinistra, tra populismi e responsabilità. Per Bolzonello Presidente”. L’incontro sarà aperto dal segretario del Pd di Trieste Giancarlo Ressani e da Caterina Conti, segretaria dei Giovani Dem Fvg. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale Salvatore Spitaleri.

- Venerdì 27 aprile il viceministro Teresa Bellanova sarà a Trieste, alle ore 11.15 al gazebo Pd in piazza della Borsa, per una conferenza stampa con il candidato presidente Sergio Bolzonello e il segretario regionale Salvatore Spitaleri.

- alle ore 12 Bellanova sarà a Trieste, al Savoia Excelsior Palace (Riva del Mandracchio 4) per un incontro con il candidato presidente Bolzonello e i rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa sul tema “Un lavoro sicuro, un lavoro stabile: cresce l’Italia, cresce il Fvg”.