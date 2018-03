Regionali: presentate liste Cittadini, Bassa Poropat: «Prima volta due candidati da comunità slovena»

È stata presentata ieri, nella sede della Regione in via Sabbadini a Udine, la lista dei candidati (20 donne e 27 uomini) che alle prossime elezioni regionali si presenteranno con la civica Cittadini per Bolzonello. La lista fa riferimento all'associazione "Una Regione in comune" presieduta dall'avvocato Bruno Malattia, il movimento civico che dalla sua fondazione (15 anni, ultime tre legislature) ha sempre eletto i propri rappresentanti in Consiglio regionale.

I Cittadini saranno presenti in tutte e cinque le Circoscrizioni (Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine) e sosterranno l'elezione a Presidente della Regione di Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra. «Abbiamo dato un importante contributo alla stesura del programma della coalizione - ha spiegato Malattia - e crediamo di aver formato delle liste di candidati che per competenza ed impegno sono in grado di rappresentare al meglio l'intero territorio regionale».

Questa la lista dei candidati per la Circoscrizione Trieste

Così ha dichiarato la consigliera comunale e neocandidata Maria Teresa Bassa Poropat: «Abbiamo presentato al Caffè Tommaseo i candidati dei Cittadini alle elezioni regionali. Amici vecchi e nuovi rappresenteranno l'intero territorio provinciale da Muggia a Duino .Persone che mettono a disposizione le loro competenze e professionalità al servizio della nostre comunità. Rigorosamente in ordine alfabetico, alternando una donna e un uomo come in tutte le occasioni elettorali della lista civica, hanno raccontato le loro esperienze e le ragioni per cui hanno scelto di candidarsi nella civica storica dei Cittadini. Per la prima volta inoltre la lista presenta due candidati appartenenti alla comunità slovena. Lo ritengo un segnale davvero importante nel dialogo tra le due comunità. A tutti va il mio sincero grazie e l'augurio di buon lavoro».

Di seguito le liste per le restanti circoscrizioni:

Candidati Circoscrizione GORIZIA

1) Elena Gasparin, Cormons

2) Marco Chiozza, Gorizia

3) Veronica Ileana Guerci, Monfalcone

4) Giorgio Zucchiatti, Ronchi dei Legionari

5) Lucia Mariano, Grado

Candidati Circoscrizione PORDENONE

1) Cristina Bomben, Porcia

2) Luigi Blarasin, Spilimbergo

3) Sonia Chiarotto, Fontanafredda

4) Tiziano Centis, San Vito al Tagliamento

5) Virginia D'Aponte, Casarsa della Delizia

6) Cesare Genuzio, Pordenone

7) Anna Piemontese, Sacile

8) Cesare Monea, Maniago

9) Elisabetta Turani, Spilimbergo

10) Paolo Panontin, Azzano Decimo

11) Gianni Segalla, Cordenons

12) Marco Torresin, Montereale Valcellina

Candidati Circoscrizione TOLMEZZO

1) Monica Bertarelli, Sappada

2) Fabio Di Bernardo, Venzone

3) Manuele Ferrari, Forni Avoltri

1) Maria Teresa Bassa Poropat, Trieste

2) Giulio Bonivento, Trieste

3) Majda Canziani, San Dorligo della Valle/Dolina

4) Paolo Buzzi, Trieste

5) Eliana Frontali; Trieste

6) Emiliano Edera, Trieste

7) Fabio Petrossi, Trieste

8) Maurizio Vidali, Monrupino/Repentabor

9) Pierpaolo Zurlo, Trieste

Candidati Circoscrizione UDINE

1) Barbara Bacchetti, Udine

2) Pietro Antonini, Udine

3) Ivana Battaglia, Precenicco

4) Ivan Cignola, Gonars

5) Franca Budini, San Giovanni al Natisone

6) Ermes Comisini, Coseano

7) Antonella Eloisa Gatta, Udine

8) Fabio Cumini, Premariacco

9) Maria Rosa Girardello, Marano Lagunare

10) Manuele Ferrari, Forni Avoltri

11) Simona LIguori, Udine

12) Rocco Ieracitano, Premariacco

13) Marta Plazzotta, Udine

14) Maurizio Moro, Ronchis

15) Mariagrazia Zatti, Codroipo

16) Pietro Paviotti, Cervignano del Friuli

17) Pierpaolo Rusconi, Udine

18) Alessandro Tesolat, Pavia di Udine