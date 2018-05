Regione, Bolzonello (Pd): «Scelta Romoli come presidente Consiglio ci soddisfa»

«La scelta di Ettore Romoli alla guida dell'Aula è una scelta che ci soddisfa ed è per questo motivo che abbiamo deciso di non presentare una candidatura di rottura avviando una stagione costruttiva e di dialogo con la maggioranza. Beninteso, ognuno con i propri ruoli». A dirlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Sergio Bolzonello, rimarcando inoltre che «nel suo intervento, Romoli lascia intendere la volontà di dare all'Aula un ruolo operativo importante: vedremo con interesse lo sviluppo delle prossime sedute».

«Esprimo infine soddisfazione - aggiunge ancora Bolzonello - per la scelta di Francesco Russo come vicepresidente e per Cristiano Shaurli nell'Ufficio di presidenza, nel quale entra anche Igor Gabrovec: un ulteriore segnale di valorizzazione e attenzione alle minoranze linguistiche, nel caso specifico a quella slovena».