Regione, i consiglieri giurano fedeltà in italiano, sloveno, tedesco e anche latino (FOTO)

La seduta d'insediamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia della XII legiuslatura, come uscito dalle urne dello scorso 29 aprile, si era aperta con il giuramento dei 49 neo eletti consiglieri regionali.

Tutti i consiglieri, chiamati in ordine alfabetico, hanno letto la formula rituale in lingua italiana: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione"; molti l'hanno ripetuta in lingua friulana, due in sloveno, uno in tedesco (lingue riconosciute nella Regione FVG per legge), uno ha invece utilizzato la formula in latino, benché non consentita ("una lingua che unisce in una Regione che rivendica radici anche linguistiche le più diverse, abitata da popolazioni provenienti dai luoghi più disparati del mondo - ha spiegato Piero Camber (FI) -. Una lingua che da sola rappresenta però le radici della nostra bimillenaria civiltà cristiana: le sue tradizioni, i suoi valori che è nostro compito non solo di difendere ma di valorizzare, in primis esaltando quel che unisce e non quel che divide".

Con questo atto i consiglieri sono entrati nel pieno delle loro facoltà. A questo punto si è proceduto con l'elezione del presidente del Consiglio regionale (Ettore Romoli) e dei sue vice (Russo del Pd e Mazzolini della Lega) e dei segretari.

Il presidente Ettore Romoli ha riconvocato l'Aula per martedì prossimo, 29 maggio, alle 10, con all'ordine del giorno l'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche da parte del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e la presentazione della sua Giunta, con la specifica delle deleghe attribuite a ciascun assessore.