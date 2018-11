"Caccia alla "poltrona" per la Monassi", Russo: "Ossessione del centrodestra"

"Sfuma la presidenza di Acegas per Marina Monassi ma a quanto pare è già pronta quella di Autovie Venete". Così del vicepresidente del Consiglio Regionale Francesco Russo in un post su Facebook.

"Ormai - continua Russo -, per una parte del centrodestra triestino la caccia a una poltrona per la signora Monassi è diventata un mix tra una missione e un’ossessione. Con una fame che sembra insaziabile: in questi ultimi due anni l’ex presidente di tante cose (tra cui Porto e Acegas) ha già collezionato due incarichi in Ater e Trieste Trasporti. Ma non sembra bastare mai".

"Invece è proprio ora di dire basta e di dirlo con grande decisione: le posizioni di vertice delle società pubbliche devono andare a persone competenti e preparate. Non ai soliti amici degli amici. E mi spiace che, ancora una volta, il sottoscritto sia l’unico ad avere il coraggio di dirlo".