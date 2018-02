Salvini torna a Trieste e in Fvg: tour il 19 febbraio

Matteo Salvini torna in Friuli Venezia Giulia. Il leader della Lega sarà in regione lunedì 19 febbraio e ha previsto cinque tappe "flash" a Trieste, Udine, Monfalcone, Pordenone e San Giorgio della Richinvelda. La visita è ovviamente in vista delle prossime elezioni politche del 5 marzo che vedono la Lega contendersi il primato nel Centrodestra con Forza Italia.



Il programma lo vedrà arrivare alle 9.30 a Trieste, al gazebo della Lega in piazza della Borsa. Alle 10.45 sarà a Monfalcone per un incontro con i lavoratori della Eaton. A seguire, alle 12, faccia a faccia con gli elettori a Udine, in piazza San Giacomo. Nel pomeriggio, alle 13.45, è prevista una visita alla Cantina di Rauscedo a San Giorgio della Richinvelda, alle 14.45 Salvini chiuderà incontrando gli elettori a Pordenone, all’azienda agricola Palcoda di Corso Garibaldi.