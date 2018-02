Serracchiani in visita all'associazione "Roiano per tutti": «Associazionismo è vitale per la città»

«Le associazioni rionali di Trieste sono cuori vitali per la coesione sociale e la promozione culturale del tessuto cittadino». Lo ha detto la presidente del Friuli Venzia Giulia Debora Serracchiani, che oggi è stata nel rione di Roiano a Trieste, dove ha incontrato i cittadini e ha fatto visita all'associazione "Roiano per tutti". Nel comprensorio dell'ex Stock Serracchiani ha dialogato con un folto gruppo di triestini, soffermandosi sui temi sollevati dai partecipanti, dalla sanità alla Ferriera, dal porto alla situazione politica nazionale e locale.

Si è quindi recata alla sede dell'associazione Roiano per tutti, dove si è intrattenuta con un gruppo di volontari che animano l'attività del sodalizio, dedicata in particolare alla fotografia e al cinema, oltre che all'organizzazione del carnevale. Serracchiani, che era in piazza Unità d'Italia ai festeggiamenti dello scorso Martedì Grasso, si è in particolare congratulata per la partecipazione al Carnevale dei rioni, che ha visto Roiano conquistare il terzo posto nella ormai tradizionale competizione dei gruppi mascherati.