Tondo candidato centrodestra, Giorgi: «Meno chiacchiere, senza i voti dei moderati il Centrodestra non esisterebbe»

«Meno chiacchiere; Renzo Tondo è il candidato del Centrodestra unito!», dichiara l'assessore Lorenzo Giorgi sul suo profilo Facebook in merito alla scelta di Tondo come candidato presidente del centrodestra.

«Meno chiacchiere; - continua - senza i voti dei moderati il Centrodestra non esisterebbe! Meno chiacchiere; Riccardo Riccardi è indubbiamente l’esponente politico più preparato in Friuli Venezia Giulia, non sarà il candidato presidente per logiche politiche attuali, ma va ringraziato per la disponibilità totale che avuto nella vicenda!»

«Meno chiacchiere; -prosegue l'assessore - da oggi si lavora uniti perché quello che ha fatto il centrosinistra, di Serracchiani-Bolzonello-Cosolini & C, in questi anni è stato disastroso per i cittadini!»

«Meno chiacchiere; - cocnlude Giorgi - alle regionali si vota la persona con la preferenza, ed i candidati di Forza Italia (indubbiamente) potranno garantire quella capacità, quell’esperienza, quella produttività e quell’autorevolezza tali da poter fare ripartire la nostra regione».