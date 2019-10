Tram di Opicina, Barbo: "La Giunta inizi i lavori, non ci sono più alibi"

“Le traversine per posare i binari sono arrivate e nei mesi scorsi erano già arrivate le autorizzazioni necessarie a procedere con i lavori di ripristino. A questo punto è tutto pronto e la palla è in mano al Comune e alla Giunta Dipiazza. Non ci sono più alibi per riformulare o rimandare ancora le previsioni di ripartenza del tram di Opicina: i triestini hanno diritto di sapere quando cominceranno i lavori e quando finiranno. Così non sentiremo più neanche le lamentele dei turisti delusi". Lo afferma il consigliere comunale Pd Giovanni Barbo, che ha presentato un'interrogazione nella Quarta commissione consiliare del Comune di Trieste.

“Il primo annuncio di ripartenza era stato lanciato nell'agosto 2016 cioè – ricorda Barbo - più di tre anni fa, e da quel momento in poi sono iniziati continui rinvii e lo scaricabarile. Tutti concordano che il tram è un importante mezzo di collegamento con l'altipiano ed ha uno straordinario potenziale come attrattiva turistica, non solo da riattivare ma da rilanciare seriamente. Mettiamo da parte le polemiche e – conclude il consigliere dem - il Comune si metta subito al lavoro”.