Tuiach torna in piazza per la sicurezza: manifestazione in piazza Perugino

«Dopo le continue lamente dei residenti dovute al degrado incalzante della zona, arrecato dai bivaccamenti di stranieri e nomadi che hanno preso la piazza per un parco dei divertimenti privato, abbiamo deciso di intervenire energicamente». Ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Nuova Fabio Tuiach in un post su Facebook annunciando una manifestazione in Piazza Perugino

«Questo giovedì 31 maggio dalle ore 20:30 - continua Tuiach- saremo in Piazza Perugino a garantire l'ordine ed il decoro. Invitiamo residenti e sostenitori tutti a partecipare numerosi anche con le proprie famiglie»