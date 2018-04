Lotta al terrorismo, Ugl Fsp: «Tagli alla Polizia Postale, importante mezzo contro i reati»

«Un grande plauso va alla Polizia Postale e alla Digos di Trieste, che ha effettuato una brillante operazione per individuare una attività di propaganda terroristica in regione, ecco perché questa O.S. Nella persona del segretario generale provinciale Alessio Edoardo, interviene per evidenziare la essenziale importanza del lavoro informatico svolto dalla Polizia Postale nel campo del contrasto del Terrorismo e di altrettanti reati informatici» Lo ha dichiarato la Ugl Fsp Polizia di stato in una nota stampa.

«Con la chiusura programmata di 271 uffici tra cui molti di specialità procrastinata dal Ministero - aggiunge la Ugl Fsp - non fa altro che mettere a repentaglio molte attività investigative, causa le carenze strutturali e di organico nella specialità della Polizia Postale, che in questi anni ha visto un incremento di soppressioni di uffici in regione e in sede nazionale. Questa manovra del Ministero va controcorrente rispetto alle reali esigenze investigative del momento storico che stiamo vivendo e pertanto si dovrebbe dare una vigorosa sterzata in direzione di un ampiamento degli uffici e una modernizzazione delle strutture operative».

«Speriamo che, in virtù dei molteplici successi della specialità, si possa presto vedere una maggiore attenzione delle reali potenzialità di questo settore essenziale per il contrasto e la prevenzione dei reati in un mondo ormai immerso nel web di cui una vigilanza così importante non può essere tenuta in secondo piano» conclude.