Urne chiuse, Giorgi: «Plauso all'ufficio elettorale: distribuite migliaia di tessere»

Code ai seggi, ma code anche in Comune dove in migliaia si sono recati già da ieri, sabato 3 marzo, per ottenere una nuova tessera elettorale in seguito a smarrimento, cambio residenza o caselle piene. Per i dipendenti comunali arriva il ringraziamento e plauso dell'assessore Lorenzo Giorgi che detiene la delega appunto agli uffici elettorali: «Urne chiuse; un grosso plauso all’ufficio elettorale del Comune di Trieste, splendidamente coordinato da Mariella Maricchiolo, che è rimasto aperto al pubblico tutto il giorno garantendo le copie (a migliaia) dei certificati elettorali... Ora il lavoro continua, a porte chiuse, in comune e nei seggi. Ringrazio le migliaia di persone impegnate a garantire il regolare svolgimento delle elezioni politiche!».