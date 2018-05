Dimissioni Roberti: Polidori tra i probabili candidati, l'ok anche da Dipiazza

È Paolo Polidori (Lega) il nome più gettonato per la carica di vicesindaco. La notizia non è ancora ufficiale ma in tutto l'ambiente è come se il caso fosse già chiuso. Polidori ha anche ricevuto il placet del sindaco Dipiazza che, durante una puntata di Ring, ha espresso un parere favorele. Come dichiarato da Telequattro, Polidori ha sottolineato che con il primo cittadino ha sempre avuto un buon rapporto di stima e lealtà.

Non resta che attendere il 22 maggio, giorno in cui si riunirà il primo consiglio regionale, infatti alla vigilia Roberti darà le sue dimissioni.