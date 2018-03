Virginia Raggi a Trieste: con Dipiazza alle foibe, poi gli incontri politici

Una dei vip del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, il sindaco di Roma Virginia Raggi, sarà a Trieste la prossima settimana sia per accompagnare una scolaresca in visita, ma anche per lanciare la corsa di Alessandro Fraleoni Morgera alle regionali.

La visita fa parte di un viaggio nei luoghi della memoria (Sacrario di Redipuglia, Ex Campo profughi di Padriciano, Foiba di Basovizza e Risiera di San Sabba e, oltre confine, Rovigno e Pola) organizzata dal Comune di Roma e dall'Anvgd. Il sindaco cinquestelle comincerà lunedì dal Sacrario di Redipuglia assieme a 220 studenti e 15 docenti, visitando poi il Centro raccolta profughi di Padriciano. Seguirà, alle 14.30 circa, l'incontro con il sindaco Roberto Dipiazza che la riceverà nel Salotto Azzurro del Municipio.

Il sindaco Dipiazza, in particolare, dopo l'incontro in Municipio, accompagnerà Raggi e gli studenti romani alla visita alla Foiba di Basovizza dove, attorno alle ore 15 circa, avrà luogo una breve cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro, alla presenza anche il Gonfalone di Roma Capitale.

Martedì sera è previsto l'appuntamento elettorale in un locale del centro a Trieste ancora da individuare. Mercoledì mattina sarà la volta della Risiera e del ritorno a Roma.