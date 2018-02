Balto, stupendo pastore tedesco di circa 7 anni in cerca di casa, ha perso da poco il suo proprietario ritrovandosi solo. Abituato a vivere sia in casa che fuori.

Ha vissuto insieme ad altri cani, quindi si valuterà un eventuale inserimento in famiglia con animali già presenti.

Si trova in provincia di Gorizia.

Per informazioni e adozione: casafamigliaaen@gmail.com o messaggio privato in pagina AresNoah.