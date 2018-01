Dove cenare? Ecco i migliori ristoranti di Trieste

La prima classifica di Tripadvisor del 2018 ci stupisce! Infatti troviamo al primo posto la Trattoria alla speranza. Il ristorante di pesce dalle ottime recensioni, è situato in via dell'Istria 64/a. "Un’atmosfera familiare così come la cucina, familiare e anche gustosa" dicono gli utenti. Servizio veloce e prodotti freschi.

Al secondo posto Bracerie Venete, in via della Madonnina 5. Ottimo ristorante raffinato che offre gustosissimi piatti di carne. Da provare la grigliata mista di canguro/zebra/cinghia le e l'uovo in camica al tartufo bianco.

Al terzo posto Antica Trattoria Suban, in via Comici 2/d. " Cucina con piatti tipici triestini raffinati ed abbondanti", come segnalano gli utenti. Da provare le crespelle al basilico.

Al quarto posto Trattoria Nerodiseppia, via Cadorna 23. Personale gentilissimo, piatti ottimi, prezzi assolutamente adeguati e porzioni abbondanti.

Al quinto posto Mastro Birraio in via Venezian 24b. "Locale molto caratteristico, personale simpatico e accogliente, piatti ben curati, gustosi e abbondanti". Gustosi panini e piatti a base di carne.

Al sesto posto Bier Stube . Un ristorante in via della Madonna del Mare 6/D dove "non troverete pietanze leggere da light meal, ma la possenza della trazione austro/slovena..un gulasch fantastico! Da provare gli gnocchi della casa e la novità degli spezle alla zucca"

Al settimo Osteria di Mare alla Voliga, Via della Fornace 1. Cibo buono, ben preparato con moltissima scelta. Consigliato per quelli che cercano la tipica osteria triestina.

All'ottavo Pizzeria da Gino, via Giovanni Pascoli 26,a. A descriverla basta il commento di uno degli utenti: " una delle migliori pizze mai mangiate in vita mia"

Al nono Antica Hostaria da Libero, via Risorta 7a. Sapori speciali con un menù che varia ogni giorno. Personale gentilissimo e arredamento d'altri tempi.

Ed infine al decimo Baracca e Burattini, Via di Torre Bianca 19 . Ambiente informale ma arredato con cura. Personale gentilissimo e professionale. Menù ampio, con varie possibilità di scelta con molti piatti della tradizione, porzioni abbondanti.