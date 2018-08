A Trieste il circuito di negozi che accettano Bitcoin

Bitcoin spendibili a Trieste, come fare. Rivoluzione cryptovalute anche a Trieste. Un circuito di attività commerciali che accettano Bitcoin come moneta per gli acquisti, è capitanata e patrocinata nientemeno che da un membro della Bitcoin Foundation Italia. Il suo nome è Alessandro Valerio, vero esperto della moneta digitale e delle sue applicazioni, attivo da sempre nell’evangelizzazione di tale fenomeno. Il suo scopo è aiutare i negozianti di Trieste ad accettare Bitcoin e Cryptovalute all’interno del loro esercizio, con un’allettante promozione: offre gratuitamente il Pos dedicato (del valore di 300 €) ma solo per i primi della loro classe merceologica di prima necessità. Se vuoi essere il primo a Trieste nella tua categoria, servono 10 minuti del tuo tempo senza distrazioni in negozio, con uno smartphone e la linea wifi anche solo sul tuo cellulare, confermando l’appuntamento tramite email: info@bitcointrieste.com