Briciola, spledida cucciola di due mesi e mezzo, taglia medio piccola in cerca di famiglia. Abituata in casa con cani e gatti, vivace e giocherellona, verrà affidata chippata, sverminata e vaccinata in regione Fvg.

Info e adozioni: casafamigliaaen@gmail.com o messaggio privato sulla pagina Facebook.