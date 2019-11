Sabato 14 concerto di Natale “Joy to the World”

Sabato 14 Dicembre alle ore 19.45 presso la Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli avrà luogo il Concerto di Natale “Joy to the World”, quest’anno giunto alla terza edizione. Si alterneranno brani e Canti della tradizione natalizia curati dal Coro giovani della Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli e dal Coro di S. Maria del Carmelo di Gretta. Un bel modo per iniziare il tempo di Natale all’insegna della gioia e della musica.