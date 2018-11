È da circa 30 anni che il marciapiede è così dopo aver fatto i lavori del pilastro della sopraelevata. Per andare allo Scalo Legnami che ci sono diverse attività come una palestra, asili, giochi per bambini, un supermercato, diverse ditte che lavorano e negozi. Anche la Asl ha un magazzino di ricambi, rubinetterie, piastrelle, negozio di vini, Mediaworld. Eccc, si deve camminare giù dal marciapiede, con quel traffico di auto, tir, autobus e moto.