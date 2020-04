Visual Art e la foto di classe "distante", un progetto per unire i bambini

“Distanti ma uniti“ è un' iniziativa dello studio fotografico VISUAL ART di Trieste che ha creato un modo molto semplice ed efficace per far avere anche quest' anno agli studenti la stampa della foto di classe. Utilizzando gli abituali canali social i componenti dello staff Visual Art hanno avvertito chiaramente il desiderio delle famiglie di avere un ricordo tangibile di quest' anno scolastico così particolare. Hanno quindi ideato un sistema pratico e comodo per soddisfare tale esigenza in questo momento della nostra storia. L'iniziativa è rivolta a tutti gli studenti di tutte le scuole, materna, primaria, secondaria e sarà certamente apprezzata soprattutto da coloro che il prossimo anno cambieranno ordine di studio, ma non solo da loro!

Sarà sufficiente che, al referente di classe dei genitori, venga fatta arrivare la foto di ogni studente scattata in ambito domestico dal proprio genitore. Entro un paio di giorni sarà pronta un' anteprima della foto con tutti i ragazzi con la possibilità di inserire anche le foto degli insegnanti previo loro consenso. Successivamente verrà stampata la foto nei formati richiesti. Per il territorio di Trieste ci saranno varie modalità di consegna, da quella a casa al ritiro in negozio al momento della riapertura (che non si sa ufficialmente quando avverrà, anche se le voci ricorrenti parlano del dopo 4 maggio ndr).

“Distanti ma uniti“ vuol dire non perdere i ricordi dell' età più bella. La Foto di Classe a Distanza è un'iniziativa ideata e promossa autonomamente dallo studio fotografico Visual Art senza il coinvolgimento di alcun istituto scolastico. Si allega una foto campione per cui i genitori hanno autorizzato la pubblicazione.