Rubato uno scooter in via Battisti: la segnalazione di un lettore

Riportiamo la segnalazione di un nostro lettore

Venerdì 26 notte, tra l'1 e le 18 (ma più probabilmente verso l'1), è scomparso il mio scooter Kymco People One 125i, di colore bianco, targato EF33832. Ho sporto denuncia presso la questura e ora sono in attesa che mi diano un riscontro nel caso trovassero il mezzo. Lo scooter era parcheggiato in via Battisti 21 (di fronte alla pizzeria Scugnizzo) ed era provvisto di bloccasterzo e bloccadisco, quindi molto probabilmente è stato sollevato di peso e portato via. Scrivo questa segnalazione nella speranza che chi l'abbia preso l'abbia poi abbandonato da qualche parte. Grazie.