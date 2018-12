Natale a Duino, oltre 50 eventi e un pensiero speciale per gli operai della Burgo

Torna per la rassegna “NATALE CON NOI” a Duino Aurisina giunta alla sua diciasettesima edizione, promossa e coordinata dall’Amministrazione Comunale di Duino Aurisina sostenuta da un contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma FVG. Una rassegna che ha visto Annalisa D’Errico, consigliere delegato alla Cultura, e Massimo Romita, Assessore al Turismo e con la delega allo Sport, coordinare attentamente, attraverso riunioni con associazioni e comitati il ricco calendario di appuntamenti promossi dalle Associazioni Culturali Sportive e di Volontariato.

Fino al 6 Gennaio

Un lavoro certosino ma di grande soddisfazione avendo ora i cittadini di Duino Aurisina e i turisti oltre 55 appuntamenti dal 30 di novembre al 6 di Gennaio 2019. Un grande sforzo organizzativo per coordinare le oltre 60 associazioni che grazie a questo calendario si sentono parte di una grande comunità - ha commentato Massimo Romita Assessore al turismo del Comune di Duino Aurisina - Il nostro sforzo è stato proprio quello di cercare di avvicinare le associazioni e gli operatori ad organizzare degli eventi in tutte le frazioni per non far sentire sole le persone, che proprio in questo periodo sentono la necessità di avere vicino delle persone care.

Quasi 20 anni di iniziative

L’amministrazione comunale come da diciassette anni a questa parte, ha limitato le spese organizzative, dando spazio alla creatività e alle proposte delle Associazioni. Diversi saranno gli appuntamenti nelle piazze del nostro Comune per potersi incontrare assieme. Concerti, laboratori creativi, mostre, presentazioni libri, feste in piazza, tanta solidarietà, una variegata proposta di eventi per tutte le età e per tutti i gusti – ha sottolineato la consigliere delegato al Welfare e Cultura Annalisa D’Errico alla sua prima esperienza organizzativa.

Il pensiero verso gli operai della Cartiera Burgo

Un Natale con l’indirizzo alla solidarietà, non possiamo che non pensare in questo momento alle numerose famiglie in difficoltà ed in particolare alle famiglie dei lavoratori della Cartiera Burgo, e a tutte quelle persone che hanno bisogno di noi. Ringrazio di cuore tutte le entità che a diverso titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo importante calendario per la nostra Comunità. Una delle novità del Natale con Noi 2018 - ha concluso il Sindaco Daniela Pallotta – sono le luci di Natale lungo le strade di maggiore percorrenza, che l’Amministrazione comunale ha voluto acquistare. Uno sforzo che nei prossimi anni vedrà, in particolare nelle vie centrali, l’ulteriore sviluppo. Abbiamo voluto quest’anno essere vicino alle popolazioni e ai territori colpiti dal maltempo di fine ottobre attivandosi in una raccolta (che si chiuderà il 6 gennaio) di fondi da destinare ai comuni colpiti