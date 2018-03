Nemo, cagnolino di 9 anni, taglia piccola, circa 8/10 kg. Chippato e vaccinato. Vissuto sempre in campagna, cerca una nuova casa. Diffidente nei primi momenti, ma poi cerca molto il contatto con le persone.

Per informazioni e adozioni: casafamigliaaen@gmail.com o messaggio privato in pagina AresNoah