Rapita in Croazia una chihuahua: l'appello dei proprietari

Chicca, una piccola chihuahua, è stata rapita il 3 agosto in Croazia in una stazione di servizio. Secondo quanto raccontato dai proprietari, i criminali si sarebbero introdotti nel loro camper, portandosi via la piccola cagnolina. Riportiamo il loro annuncio:

"La notte scorsa in Croazia -autostrada A7 direzione Rijeka, alla stazione di servizio Rupa Zapat (prima di Abazzia) dei soggetti criminali sono entrati nel nostro camper e si sono portati via la nostra chihuahua Chicca. Chiedo a tutti di aiutarci a ritrovarla condividendo e diffondendo questo messaggio"

Chiunque avesse informazioni utili, scriva a nicoletta.gon@gmail.com