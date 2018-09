Scuola Elementare S.Giusto Martire: giardino o foresta?

Ad una settimana dall'inizio delle lezioni della scuola S. Giusto Martire di via Trissino il giardino risulta impraticabile o quasi. Mi risulta che la scuola abbia richiesto per 3 volte il taglio dell'erba ma senza risultati. Di chi è la competenza? Ma soprattutto di chi è la colpa per cui non si è provveduto al taglio prima dell'inizio delle lezioni? E' da augurarsi una pronta soluzione da parte dei responsabili così che gli alunni possano usufruire a pieno del giardino in questione.