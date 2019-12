"Discarica" di auto senza assicurazione né bollo a Chiarbola, la segnalazione di un lettore

E' da anni che questo tratto di strada, strada privata aperta a tutti in quanto non ci sono né cartelli né sbarre che fanno capire che è una strada privata, viene usata da certa gente per parcheggiare veicoli malandati che non sono coperti né da assicurazione RCA né da pagamento bollo. Interessata più volte la Polizia Locale, non sono mai intervenuti per rimuovere i mezzi che sono in condizioni di rottamazione. Se un veicolo malauguratamente andasse a fuoco e creerebbe disagi alle case vicine, chi ne risponderebbe visto che non sono coperte da assicurazione RCA?