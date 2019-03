"Via Donadoni come una discarica, siamo stanchi di questa situazione"

Desidero segnalare il continuo utilizzo dello spazio del marciapiede per l'abbandono di rifiuti da discarica. Sarebbe il caso di iniziare a sanzionare una situazione che si protrae da anni. Chi vive in questa zona e abbandona questi rifiuti è a conoscenza del fatto che prima dei camion della spazzatura passa il furgoncino a ritirare questi ingombranti con il risultato di aver trasformato la zona in una discarica h24. Sarebbe ora di finirla! La popolazione è stanca di questo degrado.