"Voglio uscire dal parcheggio", la segnalazione di un lettore

Stamane ho usufruito del parcheggio di Foro Ulpiano gestito dalla Saba Italia. Al mio rientro ho scoperto che l’entrata pedonale al parcheggio è accessibile solo previo inserimento su tastierino numerico del codice del biglietto, del quale, essendo cliente Telepass, naturalmente non ero provvisto.

Risulta quindi che nel mio caso, per nulla particolare, occorre contattare il call center di Roma per farsi aprire la porta. Sono stato poi informato da un operatore del fatto che una delle entrate ha l’accesso libero, tuttavia nessun avviso è affisso presso gli altri punti di accesso. Ne consegue un certo disservizio con annessa perdita di tempo, inaccettabile per il costo del suddetto parcheggio, che oltretutto aumenta nel tentativo di varcare la sua soglia.

Capisco la necessità di sicurezza e decoro che sta alla base della regolazione delle entrate pedonali al parcheggio, tuttavia suggerisco di usare la targa del proprio veicolo quale credenziale di accesso, dato che telecamere con riconoscimento della targa sembrano essere già installate. Confido in un pronto miglioramento del servizio, in quanto già in altre occasioni ho incontrato questo problema.