Flag Football, grande esordio della squadra giovanile dei Muli Trieste

Prima uscita dei Muli under13 di flag football ospiti dei 29ers. I ragazzi di coach Lo Pinzino erano impegnati sabato a Caneva (PN) per un allenamento congiunto seguito da un amichevole.

I locali, che schieravano una squadra molto giovane per la categoria, partivano forte ed erano capaci di sorprendere i Muli nelle prime fasi di gioco andando a segno per primi e fermando l’offense giuliana con un intercetto.

Superata la sfuriata iniziale i Muli mettevano ordine nel loro gioco e prendevano il controllo della partita. Bressan e Calabrese, che si sono alternati in posizione di QB, si sono dimostrati capaci di far muovere la palla al loro attacco con costanza. Di Musizza (3), Calabrese e Romano le segnature di giornata per un 33-6, importante solo per la cronaca. Più rilevante il processo di crescita avviato, la prestazione che mette fiducia e il clima di grande collaborazione.

Giornata d'esordio convincente che ha soddisfatto tutti, atleti e coach in primis, ma anche genitori e società. Merito anche della bella accoglienza della società ospitante.