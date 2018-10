Triestina-Virtus Vecomp 2 a 0 | Le pagelle: Maracchi strepitoso, bentornato Granoche

La partita con la Virtus Verona la risolve Federico Maracchi con un gran bolide dal limite dell'area. Partita ruvida con i veronesi che si sono difesi bene per 70 minuti. Buona la manovra e l'impegno di tutta la squadra. Ancora poco pubblico al Rocco.

Valentini 6

Attento e concentrato, non viene praticamente mai chiamato in causa se non fosse per alcune uscite nel primo tempo