Triestina-Monza 3 a 1 | Le pagelle: Cuore e qualità, surclassato il Monza

Il big match contro i brianzoli finisce 3 a 1 per i rossoalabardati che disputano una gara gagliarda. Doppietta di Granoche di rigore e rete del triestino Steffè per l'Unione. Gara intelligente di Procaccio e un super Malomo in difesa