Ahmed El Mazoury e Teresa Montrone vincono la Corsa dei Castelli

Ahmed El Mazoury in campo maschile e Teresa Montrone in quello femminile sono i vincitori della seconda edizione della Corsa dei Castelli organizzata dalla Promorun. L’azzurro dell’Atletica Casone è stato autore di una prestazione cronometrica davvero rilevante, con il 30’13” conclusivo sui 10 chilometri dal castello di Miramare a quello di San Giusto. Nonostante il freddo intenso, le raffiche di bora da 30 nodi e l’ultimo chilometro tutto in salita, El Mazoury è riuscito a correre la gara tenendo la media costante dei 3’ a chilometro.

La partenza

Tenendo questo ritmo fin dalla partenza, il ventottenne atleta nato in Marocco ma italiano di nazionalità ha subito fatto il vuoto, lasciando dietro il drappello di atleti africani, compreso l’olimpionico Kemboi, e ha corso in solitaria fino al traguardo. Dietro di lui il quintetto di colore ha corso insieme fino all’inizio della salita di via Capitolina, dove è avvenuta la selezione che li ha portati al traguardo staccati uno dall’altro. Così la seconda piazza è stata appannaggio del keniano Ngeno, che ha chiuso in 30’35”, mentre terzo è giunto il ruandese Simukeka in 31’ netti. Kemboi alla fine è arrivato soltanto quinto con il crono di 31’30” dietro anche al connazionale Kanda che lo ha preceduto di 10”.

Tra le donne vittoria della Montrone

In campo femminile la vittoria è andata, come da pronostico, alla pugliese trapiantata a Trieste Teresa Montrone, dell’AlterAtletica Locorotondo, che pur senza forzare ha chiuso in 37’43” con il quattordicesimo posto assoluto. Seconda fra le donne si è piazzata l’udinese Laura Castellani dell’Atletica Keep Moving (31.a assoluta con il tempo di 42’05”) e terza Francesca Lettig (35.a assoluta) in 42’36”.

La soddisfazione degli organizzatori

Alla fine, nonostante il freddo e la bora, sono stati complessivamente in circa 600 ad essersi presentati al via della Corsa dei Castelli e della Bnl per Telethon Run Family, quasi equamente divisi. Entusiasti alla partenza da Miramare, entusiasti agli arrivi rispettivamente nella piazza d’armi di San Giusto e in Porto Vecchio. Una mattinata di sano sport e di movimento ludico per famiglie, ragazzi, studenti in qualche caso anche con gli insegnanti, che ha soddisfatto molto gli organizzatori della Promorun Trieste.

