Alma, campagna abbonamenti: sfondato il muro dei 4.000

Quota 4.000! Alma Pallacanestro Trieste ha raggiunto questo pomeriggio la quota di abbonamenti record: il primo traguardo auspicato dalla società biancorossa è stato quindi raggiunto, con un’ottima affluenza alle casse dell’impianto di Via Flavia.

Ancora una volta la città si è dimostrata vicina alla società biancorossa, che ha abbattuto i record storici e si appresta ad affrontare la stagione del ritorno in Serie A contando su quel “Red Wall” che ha animato il palazzetto triestino.

“Un traguardo importante - queste le parole del Presidente Luigi Scavone -, che conferma il grande lavoro fatto dalla società e l’ottima risposta della città di Trieste. Desideriamo ringraziare ad uno ad uno tutti coloro che ci hanno dato fiducia in questa prima fase e ci prepariamo al meglio per il ritorno in Serie A”.