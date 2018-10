Alma Pallacanestro Under 15: vittoria esterna con Libertas Gonars 57 - 89

Ottima prestazione da parte della nostra Under 15 che è riuscita a portare a casa due punti in traferta contro il Gonars vincendo per 57 a 89. I nostri giovanissimi partono leggermente sottotono, ma già dalla metà del primo quarto riescono ad aumentare l’intensità andando a direzionare il match dalla loro parte; partita che finirà con un ampio vantaggio, merito dell’ottima costanza dimostrata. Buona prestazione corale dei nostri giovani atleti, che riescono ad andare quasi tutti a referto, giocando a tratti dell’ottimo basket. Nonostante gli avversari non si siano dimostrati particolarmente temibili, i ragazzi di coach Bazzarini si sono fatti trovare pronti, sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista tecnico, traducendo bene sul campo il lavoro svolto in allenamento.

GONARS – ALMA PALLACANESTRO TRIESTE 57 - 89

Pol. Libertas Gonars: Tuan, Codarini, Di Veo, Billia, Martinelli, Cuccu 16, De Biaggio 13, Bortolussi 10, Malisan 7, Masolini 3, Maran 5. All. Parpinel

Alma Pallacanestro Trieste: Rolli 8, Bonano 10, Ius 9, Di Camillo 8, Degiuseppe 6, Eva 5, Persico 8, Piccin, Galasso 2, Anello 16, Tagliaferro 14, Bianchini 3. All. Bazzarini