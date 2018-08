Boom per l'Alma: superati i 3000 abbonamenti

Boom dell'Alma Pallacanestro: ieri, 16 agosto, è stata ufficialmente superata la quota dei tremila abbonati con l'apertura della vendita libera di lunedì scorso. Lo ha dichiarato Pianeta Basket, sottolineando la grande risposta dei triestini all''appello lanciato dall’amministratore delegato Gianluca Mauro.

Per il primo giorno di allenamento si aspetta lunedì 20 agosto. In vista della prossima partenza del campionato di Serie A,il coach Eugenio Dalmasson e lo staff tecnico accoglieranno i giocatori all’Allianz Dome e inizieranno in mattinata la preparazione. Saranno nove giorni di lavoro intenso in vista dell’esordio stagionale programmato, domenica 7 ottobre, contro la Virtus Bologna.