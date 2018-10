Pallacanestro, l'Alma under 18 lotta ma si arrende alla blasonata Bassano

Partita difficile per i nostri giovani dell’Under 18 che hanno sfidato l’Oxygen Bassano uscendo sconfitti per 60 a 75. Un match che si preannunciava complicato, visto la preparazione sia tecnica che fisica di Bassano: il team di coach Papi lo scorso anno si era classificato fra le migliori otto squadre d’Italia.

I ragazzi di coach Nocera non partono benissimo e subiscono l’approccio dei veneti, che chiudono il primo quarto sul +12. I giovani biancorossi soffrono la prestanza fisica degli avversari, si fa sentire molto l’assenza di Giustolisi sotto canestro. La squadra, nonostante il gap, non si dà per vinta e, nel terzo e quarto periodo, riesce a concludere con un buon controparziale. Una discreta prestazione dei nostri Under che, pur con un inizio non roseo, disputano un match di tutto rispetto, un’occasione per mettersi alla prova, giocando e confrontandosi con giocatori di livello.

Ecco le parole di coach Nocera sulla partita: “Il match si può descrivere con un aggettivo importante: allenante. Bassano è una squadra più pronta da un punto di vista individuale e anche da un punto di vista fisico, ci fa bene confrontarci con loro. Non mì è piacuto l’approccio della squadra: dobbiamo essere molto più preparati da un punto di vista mentale ad aggredire questo tipo di partite, anche contro squadre un pò più forti di noi, pronti a partire forte già dai primi minuti”.

ALMA PALLACANESTRO TRIESTE - OXYGEN BASSANO 60 - 75

Alma Pallacanestro Trieste: De Angeli 27, Schina 7, Balbi, Leonardi 5, Milic 2, Cattaruzza 7, Comelli 4, Defendi, Serra, Antonio 4, Arnaldo 4, Sala. All. Nocera

Oxygen Bassano: Fiusco, Tersillo 14, Pellecchia, Basso, Bargnesi 11, Filoni 11, Agbamu 4, Gatic 9, Bogliardi 6, Da Campo 20. All. Papi

Parziali: 10-22; 24-39; 34-58