Basket femminile: una vittoria da play off per l'Interclub Muggia

La 19a perla consecutiva porta in dote all'Interclub Borgo di Porto San Rocco la matematica qualificazione ai play off con 6 giornate di anticipo rispetto alla fine della regular season.

La gara in terra veneta si presenta subito su alti ritmi da ambo le parti ma è Muggia a prendere in mano le redini dell'incontro trovando il momento migliore a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto dove raggiunge il +12, qualche pallone perso di troppo accompagnato da un calo di intensità nella lotta sotto canestro permette a Padova di rientrare in partita, si giunge così all'intervallo lungo con l'Interclub avanti di 5 lunghezze (33-38).

Al rientro dagli spogliatoi le rivierasche premono sull'acceleratore raggiungendo quasi subito il vantaggio in doppia cifra, la reazione avversaria è tutta nelle mani del duo Ferrari-Cognolato che prova a ricucire lo strappo senza però riuscirvi con Muggia a mantenere un buon margine di sicurezza sino alla conclusione dell'incontro (67-76).

Pall.Cadelfa - Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia 67-76 (14-19;33-38;49-59)

Pall.Cadelfa: Colombo 6, Scaramuzza 12, Pavan 4, Ferrari 15, Meneghello 2, Alfier ne, Regazzo 6, Minetto, Gennoun ne, Cognolato 10, Mario 12. All.: Voltan

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Cumbat 11, Ianezic 14, Vida 18, Silli 7, Battistel 3, Mervich 6, Bianchini, Dimitrijevic, Fumis ne, Miccoli 13, Robba, Mezgec 4. All.: Mura