Basket: Interclub Muggia inarrestabile: contro Rovigo 23esima vittoria di fila

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia - Rhodigium Basket 78-54 (27-12;44-25;62-38)

Interclub Borgo di Porto San Rocco Muggia: Cumbat 8, Ianezic 8, Vida 20, Silli 3, Battistel 5, Mervich 6, Bianchini, Dimitrijevic ne, Fumis, Miccoli 20, Robba 8, Mezgec. All.: Mura

Rhodigium Basket: Pegoraro 6, Malin, Veronese 10, Turri 5, Zamboni 7, Masarà 2, Marucco, Bergamin 15, Vaccarini 2, Cappellato, Ballarin 2, Vantini 5. All.: Ventura

Prosegue inarrestabile la marcia dell'Interclub Borgo di Porto San Rocco, giunta alla 23esima vittoria consecutiva la formazione di coach Mura batte nettamente il Rhodigium Basket nella penultima giornata della regular season.

La partita si mette subito in favore di Muggia che nell'arco dei primi 5' di gioco piazza il vantaggio in doppia cifra (18-8) grazie ad una buona prova a livello difensivo accompagnata da un altrettanto positiva prestazione nell'attaccare il ferro, una tripla di Cumbat allo scadere del quarto manda l'Interclub sul +15 (27-12),

Un calo di concentrazione generale consente a Rovigo di avvicinarsi (33-25) ma la reazione delle padrone di casa non tarda ad arrivare, un break di 11-0 permette all'Interclub di allungare portandosi sul +19 (44-25) a metà gara.

Al rientro dagli spogliatoi la sostanza rimane pressoché invariata con le rivierasche ad aumentare in maniera piuttosto agevole il distacco sull'avversaria sino a raggiungere il +28 (62-34) a 2' dalla penultima sirena, la partita a questo punto è messa in ghiaccio (78-54) con Muggia a godersi la raggiunta imbattibilità casalinga alla conclusione della stagione regolare.

“Escludendo il secondo quarto -commenta a fine gara coach Mura- la squadra nel complesso ha disputato una buona partita giocando a lungo su buoni ritmi, oggi abbiamo raggiunto un piccolo traguardo che è rappresentato dal non aver mai perso in casa durante l'intero arco del campionato.

Dopo la pausa pasquale ci aspetta ancora la trasferta di Casarsa poi avremo quasi un mese di tempo per prepararci al meglio in vista dei play-off”.