Ciclismo: torna l'unica randonnèe nella provincia di Trieste

Alabarda Bike Team organizza la 6^ edizione dell’unica randonnèe nella provincia di Trieste. Percorsi e distanze rinnovate per esaltare i territori, i centri storici, le nostre peculiarità. Manifestazione inserita nel campionato italiano, nel campionato Ari, nel campionato Csain, nel calendario europeo, nel circuito Girorando nel Nordest (del quale è parte organizzativa); prova valida come prequalifica alla quadriennale PBP che si pedalerà nell’estate 2019.

Partecipazione ammessa per i soli tesserati alle varie Federazioni / EPS riconosciuti dalla consulta. Tracciato Corto: Km 139 D+ 1.000 / 2.000 - MEDIO Km 236 D+ 2.000 / 3.000 Brevetto ACP - LUNGO Km 311 D+ 3.000 / 4.000 Brevetto ARI / BRI

Partenza ed arrivo al Centro Commerciale di Montedoro: Via Flavia di Stramare, 119 – Aquilinia / Muggia (TS). Tel. +39 040 23 23 20. Parcheggio coperto gratuito, entrata posteriore.

Attraversamento della città di Trieste, breve sosta in Piazza Unità d’Italia per servizi fotografici e ripartenza per salire la zona del Boschetto che ci porterà sul Carso triestino, paesetti fino a Sistiana dove avremo il primo controllo/ristoro.

Proseguiamo verso il vallone, verso Gorizia. A Jamiano il tracciato CORTO gira a destra per entrare in Slovenia. Gli altri proseguono verso Sagrado, Gradisca, Moraro e Capriva del Friuli; nel centro di questo piccolo paese il Medio gira a destra per andare a Mossa, entrare in Slovenia e proseguire sul suo bello, e impegnativo, tracciato (a Sezana si riuniranno con il tracciato del Corto).