Campionato Automobilistico FVG: Parlato, Fusaro e De Vecchi dominano la velocità in salita

Che la scuola triestina della velocità in salita continuasse a sfornare piloti di calibro era cosa nota. L 'ennesima riconferma arriva dalle premiazioni del Campionato Automobilistico Friuli Venezia Giulia, organizzate la scorsa domenica a Corno di Rosazzo. Giunto alla trentacinquesima edizione, il trofeo

premia i licenziati Aci Sport con classifiche specifiche per le singole specialità. La velocità in salita vetture moderne è stata appannaggio dei triestini, con ben quattro piloti nelle prime dieci posizioni, e con una vera e propria occupazione del podio. Sul gradino più alto Paolo Parlato, grazie al secondo posto nel Campionato Italiano Velocità della Montagna e nel TIVM a bordo della sua Type R, seguito da Carmelo Fusaro per la brillante stagione d' esordio sulla Peugeot 306 S16 nel Trofeo Italiano Velocità della Montagna Nord con la vittoria di classe ed il terzo di gruppo RS e da Marco De Vecchi, secondo nella combattutissima classe N1600 del TIVM Nord. In classifica anche Aberto Agosti, grazie alla terza piazza strappata nella N1600 nell' anno del ritorno alle competizioni.

Una dominio netto, che ribadisce la tradizione giuliana della velocità, suggellato dalla vittoria assoluta del Campionato Regionale da parte di Enrico Lena, trionfatore per la terza volta con la sua Fulvia HF nell' Europeo velocità in salita riservato alle vetture storiche.