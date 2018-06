Canoa: 6 regionali agli Europei ad Auronzo

Oggi, giovedì 28 giugno, il primo via dei Campionati Europei di canoa velocità under 23 e junior che fino a domenica si svolgeranno sul lago Santa Caterina di Auronzo. Oltre 1300 atleti in rappresentanza di 35 nazioni gareggeranno sul lago del Cadore, e di questi 55 vestiranno la maglia azzurra. Ben 6 gli atleti regionali in gara: Meshua Marigo (Ausonia) in gara nel K1 1000 under 23 e nel K1 500 under 23; Matteo Crosilla (Ausonia) gareggerà nel K2 1000 junior; Raffaele Dri (Canoa San Giorgio), difenderà i colori dell'Italia nella C4 500 junior e nella C2 1000 junior; Ilenia Pieri (CMM N. Sauro), sarà impegnata nel K1 500 junior; Dylan Paliaga (Bissolati); scenderà in acqua nel K4 500 junior e nel K1 200 junior; Irene Bellan (Ausonia), difenderà i colori dell'Italia nel K4 junior e nel K1 200 junior.