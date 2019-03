Coppa Italia d'Eccellenza: San Luigi pareggia con Caldiero Terme

Esce a testa alta dalla Coppa Italia d'Eccellenza il San Luigi Calcio. La formazione del presidente Ezio Peruzzo ha impattato per 1-1 sul campo del Caldiero Terme l'ultima partita del triangolare Triveneto.

Neanche il tempo di mettersi bene in campo che al primo tiro in porta il Caldiero Terme va in vantaggio: è il 6' quando Guccione riceve un cross dalla destra e deposita la sfera alle spalle dell'incolpevole Furlan. Al 25' buona occasione per il San Luigi con Ciriello che con un potente sinistro dal limite dell'area non centra di un soffio lo specchio della porta. Ancora Ciriello poco dopo manca di un soffio il pari: il suo colpo di testa sotto misura viene miracolosamente respinto dal portiere. Al 38' è la volta di Bertoni: bella azione personale, tiro a colpo secco e palla che termina di pochissimo fuori misura.

La ripresa si apre con il pareggio del San Luigi su calcio di rigore fischiato per fallo su Ciriello e trasformato da capitan Giovannini.

La partita non vive altri particolari sussulti. Al triplice fischio finale il Caldiero festeggia il primo posto nel girone e il passaggio del turno. Per il San Luigi un pareggio importante soprattutto a livello mentale in vista del rush finale del campionato regionale di Eccellenza dove i triestini sono lanciati verso la prima storica promozione in D.

Ottimista il presidente sanluigino Ezio Peruzzo: "Ho visto una squadra in salute. Ora cerchiamo di blindare matematicamente il prima possibile il primo posto in campionato".

CALDIERO TERME-SAN LUIGI 1-1

RETI: 6' Guccione, 50' Giovannini (rig.).

CALDIERO TERME: Anderloni, Vanzetta (71' Baschirotto), Pisani, Filiciotto (68' Falchetto), Tonolli, Gecchele, Baldani (88' Mezzina), Peotta, Guccione (81' Brunazzi), Viviani, Zanetti (65' Zerbato). Allenatore: Soave.

SAN LUIGI: Furlan, Ianezic, Bertoni (76'' Norbedo), Male, Villanovich (66' Tentindo), Giovannini (85' De Lindegg), Gridel (81' Rizzotto), Disnan, Ciriello, Carlevaris (60' Evangelisti), Stipancich. Allenatore: Sandrin. ARBITRO: Niccolò Dorillo della sezione di Torino.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!