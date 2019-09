Corsa del Ricordo, Borghes e Demarchi vincono la gara in memoria dell'Esodo

Sono Marinella Borghes (Marc.Gorizia) e Jacopo Demarchi (Trieste Atletica), i vincitori della seconda edizione della Corsa del Ricordo, manifestazione podistica organizzata domenica 15 settembre, con partenza e arrivo dalla Foiba di Basovizza. L'iniziativa, che si svolge anche a Roma, punta a ricordare la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata attraverso lo sport. In totale sono stati un centinaio i partecipanti, divisi in un percorso non competitivo, di circa 4km, e in uno con classifica finale, di circa 8km. Quest'ultimo tracciato è stato molto apprezzato dai runner, vista la traccia che si sviluppa per la maggior parte su sterrato e con scorci panoramici mozzafiato.

I risultati

Podio maschile tutto targato Trieste Atletica, Jacopo Demarchi ha tagliato il traguardo in 29:13, secondo posto per Patrick Nasti in 30:17, terzo Federico Viviani in 30:18. In campo femminile Marinella Borghes ha vinto in 39:52, secondo piazzamento per Antonella Derin (Apd Miramar) in 44:19, terza Rosanna Benevoli (Trieste Atletica) in 45:33. Premiato anche il più giovane partecipante della non competitiva, Filippo Pinzin, cinque anni, e il meno giovane, Claudio Sterpin, vera istituzione del mondo sportivo triestino, classe 1939.

L’ evento è stato promosso dall’ ASI (Associazione Sportive e Sociali Italiane) e dal comitato organizzatore “Trieste Corre”, con la coorganizzazione di Federesuli, Associazione Giuliani nel Mondo, Lega Nazionale e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmatia, con il Patrocinio della Regione FVG e del Comune di Trieste. La manifestazione è inserita nel calendario regionale e nazionale ASI.